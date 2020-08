Kollision nach Reifenplatzer

Ein Reifenplatzer hat am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A 3 ausgelöst. Ein 28-Jähriger war mit seinem Auto um 20.55 Uhr auf der linken Spur in Richtung Würzburg unterwegs, teilt die Polizei mit. Kurz nach der Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach platzte der linke Vorderreifen. Das Fahrzeug geriet zunächst in die Mittelschutzplanke, prallte ab und wurde auf die rechte Fahrspur geschleudert. Dort kollidierte es mit einem weiteren Auto. Ein nachfolgendes Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auch noch gegen das Auto des Verursachers. Der Sachschaden liegt bei mindestens 12 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Foto: News5/Bauernfeind