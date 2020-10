Bad Kissingen vor 15 Stunden

Verkehr

Klaushof-Abzweigung: Zwei Verletzte bei Unfall

Einsatz für Polizei und Rettungskräfte am Dienstag: Gegen 8 Uhr waren an der Bundesstraße 286 an der Abzweigung Klaushof zwei Autos zusammengestoßen. Ein Fahrzeug wurde laut Feuerwehr Bad Kissingen di...