Sehen, was man sonst nicht sieht. Darum geht es am Europäischen Tag der Restaurierung. Restauratorinnen und Restauratoren aus ganz Europa öffnen am zweiten Sonntag im Oktober ihre Türen und geben Einblick in ihre Arbeitswelt, die sonst im Verborgenen liegt. Mit dabei: die Kunstsammlungen der Veste Coburg. Bei Führungen und in einem neuen Kurzfilm erfährt man, welche Schlüsselrolle das Restaurieren für den Erhalt von Kulturgut spielt.

Um 11.30 und 13.30 Uhr sind Besucher und Besucherinnen der Veste eingeladen, gemeinsam mit Gemäldekurator Niels Fleck und Restaurator Heiner Grieb kostbare Porträtminiaturen des Coburger Herzogs Ernst I. und seiner Familie kennenzulernen. Welche maltechnischen Raffinessen wurden bei der Produktion der winzigen Porträts angewandt, welche unterschiedlichen Materialien kamen zum Einsatz? Was weiß man über die Künstler und die langanhaltende Konjunktur dieser speziellen Gattung? Und was ist zu tun, wenn das Deckglas, das die empfindlichen Malereien schützen soll, plötzlich korrodiert, aggressive Lauge ausschwitzt und die Malerei zerstört?

Bei einem ungewohnten Nahblick auf die Objekte wird diesen und weiteren Fragen auf den Grund gegangen. Verschiedene Möglichkeiten des Vorgehens bei der noch nicht abgeschlossenen Restaurierung werden aufgezeigt und können gemeinsam diskutiert werden, teilen die Kunstsammlungen mit.

Restauratoren bei der Arbeit zusehen

Ebenfalls am 10. Oktober wird auf der Website und den Social-Media-Kanälen der Kunstsammlungen ein Kurzfilm freigeschaltet (www.kunstsammlungen-coburg.de). Hier kann man den Restauratoren der Kunstsammlungen, Heiner Grieb und Wolfgang Schwahn, bei der Arbeit an weiteren aktuellen Restaurierungsprojekten zusehen.

Bei den Führungen am 10. Oktober um 11.30 und 13.30 Uhr gelten die jeweils aktuellen Hygienebestimmungen und es besteht die Pflicht, eine medizinische Maske zu tragen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es können maximal 15 Personen teilnehmen. Kosten: Es ist der normale Museumseintritt zu entrichten, die Führung ist kostenfrei. Treffpunkt ist an der Museumskasse im ersten Burghof der Veste. red