Die Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes in Marktbreit ist offiziell eröffnet. Am Mittwochvormittag durchschnitt Bürgermeister Harald Kopp zusammen mit zwei Gästen aus Neustadt an der Weinstraße das rote Band zur Zufahrt.

Im August 2021 wurde vom Bauausschuss der Beschluss zur Erweiterung der Anlage um zwölf Plätze gefasst, rechtzeitig vor dem langen Wochenende dürfen nun insgesamt 30 Wohnmobile unterhalb der Staatsstraße unweit des Maines parken. Insgesamt kosteten die Baumaßnahmen rund 160.000 Euro.

Von der Gestaltung her sind die neuen Plätze mit den alten identisch, etwa in der Breite der Buchten oder der Stromautomaten. Bei der Frisch- und Abwasseranlage ist nun allerdings die Trennung deutlicher. Für die neuen Plätze mussten einige Bäume weichen, die zum Teil umgesetzt, zum Teil ersetzt wurden. Am Ende sind es jetzt mehr Bäume als vorher.

Das ganze Jahr über gut besucht

Wie der Bürgermeister erläuterte, ist der Wohnmobilstellplatz in Marktbreit eigentlich das ganze Jahr über gut besucht. Die Erweiterung war vor allem für die Sommermonate nötig geworden, in denen der Platz teilweise "überfüllt ist", wie Kopp bemerkte. Denn da werden auch freie Fläche außerhalb des offiziellen Platzes genutzt.

Während Strom und Wasser auf dem Platz kostenpflichtig sind, ist die Abwasserbeseitigung ebenso wie das Wlan kostenlos. Insgesamt kosten 24 Stunden auf dem Platz 7,50 Euro, die auch auf den daneben gelegenen Flächen berechnet werden.

Wie interessant der Platz ist, erzählten Elke und Helmuth Hünertauth aus Neustadt an der Weinstraße. Die beiden Wohnmobilisten hatten schon am Vortag mit dem Rad von Ochsenfurt aus die Gegend erkundet und dabei erfahren, dass am Mittwoch die Platzerweiterung in Marktbreit eingeweiht wird. Sie waren denn auch die ersten, die vor dem Band mit ihrem Fahrzeug standen und dem Bürgermeister beim Durchschneiden halfen.