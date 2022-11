Zwei Unfallfluchten sind der Polizei Kitzingen am Dienstag gemeldet worden. In beiden Fällen hofft die Polizei laut Pressebericht auf Hinweise von Zeugen.

Am Dienstag zwischen 12.30 und 18 Uhr wurde ein grüner Opel, der in Kitzingen an der Staustufe geparkt war, von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Dabei wurde der Außenspiegel zerstört und es entstanden Kratzer an der linken Front. Der Schaden beläuft sich auf circa 2500 Euro.

Der zweite Unfall mit Fahrerflucht ereignete sich am Dienstag zwischen 7.45 und 8.30 Uhr im Prichsenstadter Ortsteil Laub auf Höhe des Anwesens Nummer 4. Dort touchierte ein unbekannter Fahrer oder eine Fahrerin vermutlich beim Rangieren einen Gartenzaun sowie die Grundstücksmauer und richtete einen Schaden von rund 500 Euro an. Die vor Ort festgestellten Reifenspuren lassen auf einen Lkw schließen.

Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410 entgegen.