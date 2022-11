Zwei Fälle von Unfallflucht wurden der Polizei Kitzingen am Donnerstag gemeldet. In beiden Fällen hofft die Polizei laut Pressebericht auf Hinweise von Zeugen.

Der erste Fall ereignete sich am Donnerstag gegen 12 Uhr "Am Dreistock" in Kitzingen. Der bislang unbekannter Fahrer eines gelben Lkw samt Anhänger fuhr in Richtung Heinrich-Huppmann-Straße. Währenddessen touchierte er auf Höhe der Hausnummer 1 mit dem linken Außenspiegel den rechten Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten weißen Lkw der Marke DAF. Der Unbekannte setzte die Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden am Spiegel in Höhe von circa 1000 Euro zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es zeitgleich in der Schwarzacher Straße. Hier stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer möglicherweise beim Rangieren gegen die Hofmauer des Anwesens mit der Nummer 34. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.