Nach zwei Jahren Corona-Pause war es kurz vor den Weihnachtsferien endlich wieder so weit, dass das traditionelle Weihnachtskonzert des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) in der St. Mauritius Kirche in Wiesentheid stattfinden konnte.

Wie schon in der Zeit zuvor, war die Kirche wieder bis auf den letzten Platz besetzt. Nach einer Begrüßung durch Pfarrer Dr. Matthias Eller begann das Programm mit dem Mittelstufenchor und dem Vokalensemble der Q11/12, die mit einem mittelalterlichen Hymnus und dem "Angel’s Carol" von John Rutter stimmungsvoll das Konzert eröffneten. Die jüngsten Musikerinnen und Musiker aus der Musikklasse 5 und dem Unterstufenchor sangen mit Freude und Leidenschaft den Circle-Song "Merry Christmas" und "Hör in den Klang der Stille". Man merkte den Sängerinnen und Sängern an, dass es etwas Besonderes war, nach so langer Zeit endlich wieder öffentlich musizieren zu können. Bei einigen Solostellen konnte man schon das große Talent der jungen Musikerinnen und Musiker heraushören.

Die fünfzehnköpfige Rockband unter Leitung von Gerd Semle hatte sich drei stimmungsvolle Songs ausgewählt, unter anderem "Engel" von den Wise Guys. Das vielfältige musikalische Leben am LSH zeigte sich dann auch beim Projektorchester unter Leitung von Katja Rappelt, das sich in einer sehr gemischten Besetzung präsentierte, sowie bei der Most Little Bigband, die, von Michael Kütt geleitet, "Mary’s Boychild" und "Santa Baby" in einer gelungenen jazzigen Version darbot. Ida Ernwein (Violine) und Agathe Kestler (Querflöte) spielten sehr innig das andächtige Stück "Amicitia", begleitet vom Akkordeon.

Eine besondere Überraschung gab es für den langjährigen Leiter der Chöre, Franz Huber. Er hatte diese bereits im Jahr 2020 an Michael Kütt und Gerd Semle abgegeben. Als Abschiedsgeschenk hatten sich beinahe 40 ehemalige Sängerinnen und Sänger zusammengefunden, um Franz Huber für seine großartige Chorarbeit zu danken. Sie gesellten sich in einer Art "Flashmob" zum Lehrerchor und ließen sich ein letztes Mal von ihrem ehemaligen Chorleiter beim Lied "Venite adoriamus" dirigieren. Nach einem gemeinsamen Schlusslied gab es minutenlang begeisterten Applaus.

Von: Gerd Semle (Musiklehrer am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)