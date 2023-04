Der Andrang hat selbst die optimistischsten unter den Organisatoren überrascht. Und das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen: 25 Anmeldungen für die neu zu gründende Kitzinger Kinderfeuerwehr sind bereits im Laufe der Informationsveranstaltung abgegeben worden. „Viele Familien haben sich außerdem einen Anmeldebogen mit nach Hause genommen", berichtete Stadtbrandinspektor Matthias Gernert laut einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen. Dieser sind die folgenden Informationen entnommen.

Zusammen mit den Kommandeuren der Stadt- und Ortsteilfeuerwehren hatte Gernert am Sonntag zum Informationstag für die Gründung einer Kinderfeuerwehr eingeladen. "Kurz nach Start war unser Außengelände schon dicht bevölkert", berichtete er. Jede Feuerwehr aus den Kitzinger Stadt- und Ortsteilen war mit Personal und einem Fahrzeug vertreten.

Die Kinder übten ihre Geschicklichkeit an einer Spritzwand oder malten und bastelten an den Tischen in der Waschhalle und stellten feuerwehrtypische Buttons an einer Maschine her. Die 100 gekauften Bratwürste waren schon nach einer Stunde weg und der eilends geholte Nachschub in gleicher Anzahl ging kurz vor Ende der dreistündigen Veranstaltung auch schon wieder zur Neige.

Schöner Nebeneffekt: Nicht nur 25 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren wurden an diesem Sonntag angemeldet, sondern auch zehn Jungen und Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren für die Jugendfeuerwehr. "Und drei Erwachsene haben sich auch noch für einen aktiven Dienst bei uns entschieden", freut sich Gernert.

Der erste Übungstag der Kinderfeuerwehr in der Landwehrstraße ist auf Freitag, 12. Mai, terminiert. Auch die Ortsteilfeuerwehren haben schon einen Ausbildungsplan bis Ende des Jahres für ihre jüngsten Mitglieder erstellt. "Eine nachträgliche Anmeldung ist jederzeit möglich", versichert Gernert.

Anmeldung auf der Internetseite www.feuerwehr-kitzingen.de, Tel.: (09321) 13550, oder in der Landwehrstraße vorbeikommen.