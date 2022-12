Kurz vor den Weihnachtsferien haben sich die Lehrkräfte und Kinder der 1. und 2. Klassen der Grundschule Mainbernheim auf dem Schulhof in Rödelsee auf die ruhige Zeit mit Liedern und Tänzen eingestimmt. Um das Feuer herum, das der Bauhof Rödelsee in einer großen Feuerschale angezündet hatte, brachte jede Klasse einen weihnachtlichen Beitrag. Zwischen vielen Sängern, "Schneeflocken" und "Windböen" konnte man auch immer wieder kleine "Engel" entdecken. Sogar das Wetter spielte mit. Pünktlich zu Beginn der Veranstaltung ließ der Regen nach und am Ende entdeckten die Kinder sogar einige Sonnenstrahlen.

Von: Eva Maria Grill (Kommissarische Schulleitung)