Vor 20 Jahren wurde das Museum Barockscheune Volkach nach mehrjähriger Sanierungsarbeit – das Haus ist in einer Scheune aus dem Jahr 1714 untergebracht – eröffnet. In diesem besonderen Kleinod gehen Geschichte, Landschaft und Kultur der Mainschleife eine wunderbare Symbiose aus Tradition und Moderne in einer sehenswerten Dauerausstellung ein. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach entnommen.

In dem stadt- und regionalgeschichtlichen Museum werden Objekte zu verschiedenen Themen wie der Vor- und Frühgeschichte, Alltags- und Stadtgeschichte sowie zum Weinbau präsentiert. Im Mittelpunkt des Hauses steht das „Salbuch“ des Stadtschreibers Niklas Brobst aus dem Jahr 1504.

Ausstellung würdigt Gaibach

Die Museumssaison ist an Ostern gestartet, ab sofort gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten. Zum Jubiläum hat die Leitung des Hauses, Margit Hofmann, ein facettenreiches Jahresprogramm erarbeitet. Das erste Highlight kommt gleich zu Beginn: Die Wanderausstellung „Orte der Demokratie in Bayern“ des Bayerischen Landtags, die vom 14. April bis zum 25. Juni zu sehen ist. Die Ausstellung beleuchtet in einem einzigartigen Streifzug die 13 ausgewählten Orte der Demokratie im Freistaat, darunter auch den Volkacher Stadtteil Gaibach, und würdigt deren Rolle bei der Entwicklung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung.

Die Ausstellung lädt ein zur gedanklichen Reise an die historischen Schauplätze, fragt aber auch nach der heutigen Bedeutung der Orte. Sie verfolgt dabei einen neuartigen Ansatz, der zeitlich und räumlich weit auseinanderliegende Ereignisse zu einer Erzählung verbindet. Anhand von historischen Exponaten werden zentrale Momente, Personen und Ereignisse der Demokratiegeschichte Bayerns greifbar.

Geschichten der Bürger

Mit dem Element der Graphic Novel werden gestützt auf Zeitzeugenberichten, Erinnerungen oder Dokumenten auch persönliche Demokratiegeschichten einzelner Bürgerinnen und Bürger dargestellt. Um die Vielfalt der bayerischen Demokratiegeschichte hervorzuheben, werden klassische Ausstellungsmethoden um interaktive Medienangebote ergänzt.

Die dargestellten Hintergründe, Personen, Gegenstände, Ausstattungen wurden historisch sorgfältig recherchiert. Neben den zentralen Inhalten der Demokratiegeschichte erfährt die Betrachterin oder der Betrachter in Nebenszenen auf unterhaltsame Art und Weise zugleich Wissenswertes und zeitgeschichtlich Erhellendes aus den Blickwinkeln aller Bevölkerungsschichten.

Historische Dokumente werden mit Faksimile präsentiert, in denen mittels QR-Codes vor Ort nachgelesen werden kann. Historisches Kunst- und Bildmaterial vervollständigt den Blick auf das Geschehen.

Das Museum Barockscheune ist zu folgenden Zeiten geöffnet: bis zum 1. November immer freitags von 14 bis 17 Uhr; an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. Das Museum hat auch an den Adventssonntagen geöffnet.