Das Regionalmanagement Kitzinger Land und die Umweltstation Kitzinger Land laden alle, die sich für das Thema "Zukunftsfähig Wirtschaften" interessieren und mehr über das Wirtschaftsmodell Gemeinwohlökonomie und die Möglichkeiten einer Bilanzierung der Gemeinwohlökonomie wissen wollen, zu einem Vortrag ein. Die Veranstaltung "Gemeinwohlökonomie – ein Modell für die Zukunft?" findet am Donnerstag, 2. Februar, von 15 bis 18 Uhr im Kulturzentrum Deutsche Fastnachtakademie in Kitzingen statt.

Die Gemeinwohlökonomie-Bilanzierung könnte für Unternehmen und Kommunen ein Werkzeug sein, sich für die Zukunft gut aufzustellen und ihr Handeln auf Nachhaltigkeit zu prüfen. Die Veranstaltung wird vom bayerischen Wirtschafts- und vom Umweltministerium gefördert.

Die Referenten des Vereins "Gemeinwohl-Ökonomie", Tobias Schwalbe, Thomas Mönius und Achim Knöchel, zeigen in einem ersten Teil, was hinter dem Modell steckt. Danach haben die Teilnehmenden die Möglichkeit bei zwei parallelen Vorträgen tiefer einzusteigen. Die Referenten werden dabei von Gästen unterstützt, die den Prozess der Bilanzierung erfolgreich abgeschlossen haben.

Im ersten berichten Nachhaltigkeitsmanager Toni Wiegler und Sophie Theissmann von der Firma ESN Deutsche Tischtennis Technologie GmbH in Hofheim (Lkr. Haßberge) vom Prozess der Gemeinwohlökonomie-Bilanzierung des Unternehmens und den Erfahrungen des Unternehmens.

Im zweiten stellen Bürgermeister Horst Kratzer und die dritte Bürgermeisterin Gabriele Bayer den Prozess und die Gründe für die Gemeinwohlökonomie-Bilanzierung der Gemeinde Postbauer-Heng (Lkr. Neumarkt) in der Oberpfalz vor. Sie erläutern, was eine so bilanzierte Kommune besonders für die herausfordernde Zukunft wappnet. Postbauer-Heng ist die fünfte bilanzierte Gemeinwohlökonomie-Kommune in Deutschland.

Anmeldung zur Veranstaltung bis Montag, 30. Januar, an E-Mail: info-umweltstation@kitzingen.de, Tel.: (09321) 928-1109.