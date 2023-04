Gute Tradition an der Grundschule Kitzingen - Siedlung ist es, während der Fastenzeit einen richtigen "Fastentag" einzulegen.

Eingeführt wurde dieser vor 20 Jahren von der ehemaligen Gemeindereferentin Sieglinde Schraut, fortgeführt wird er seit vielen Jahren von Religionslehrerin Anja Bank, die auch im Gemeindeteam von St. Johannes Kitzingen aktiv ist.

Alle rund 400 Kinder der Schule - denn gefastet wird in allen Religionsgemeinschaften - bekamen im katholischen, evangelischen, Ethik- und Islamunterricht Informationen zur Kinderfastenaktion von Misereor, die in diesem Jahr Kinder in Madagaskar im Blick hat. Für nur vier Euro werden dort durch Spenden Schulmaterialien für eine ganze Klasse finanziert, deren Kinder sonst nicht die Schule besuchen könnten. Mithilfe von ansprechendem Anschauungsmaterial und einem Film wurden die Kinder für das Thema sensibilisiert, um dann in den nächsten Tagen kleine Geldbeträge in ihrem "Spendenhäuschen" zu sammeln.

Am Fastentag selbst wurden die Kinder angehalten, kein Pausenbrot mitzubringen und auf Kakao und andere süße Getränke zu verzichten. Lediglich das Wasser vom schuleigenen Spender gab es zu trinken. Jede der 19 Klassen bekam vor der Pause einen Laib Brot, den sie miteinander teilen durfte. Zu den sonst üblichen Schokoriegeln, Fruchtjogurts, Nutellabroten und Trinkpäckchen in ihren Pausenbrotboxen sagten die Kinder "nein". Tatsächlich konnten sie es kaum erwarten, in "ihr" Brot zu beißen. Ein richtiges Brot spendierte die Bäckerei Gebert aus Gnodstadt allen Klassen der Schule, aus vollem Korn, teilweise mit Kürbis- und Sonnenblumenkernen. Für manch ein Kind, das sonst nur mit Toastbrot versorgt wird, war es ein sehr ungewöhnliches Brot, an dessen Geschmack es sich erst einmal gewöhnen musste. Schon bald, kamen Kinder und fragten nach Nachschub, weil ihnen das Brot so gut schmeckte und der Hunger so groß war.

Wie schön, dass die Kinder auch an ihr Spendenhäuschen für die Kinder in Madagaskar gedacht hatten. Insgesamt sammelten die Lehrkräfte 677 Euro an Spenden ein. Vielen Dank allen Spendern und vor allem der Bäckerei Gebert für die großzügige Brotspende sagt die Grundschule Kitzingen-Siedlung.

Von: Anja Bank (Lehrerin, Grundschule Kitzingen-Siedlung)