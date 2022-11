Mit insgesamt 521.200 Euro unterstützt die Bayerische Landesstiftung drei Sanierungs- und Restaurationsvorhaben im Landkreis Kitzingen. Dies teilten die Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Kitzingen, Barbara Becker (CSU) und MdL und Stiftungsratsmitglied Volkmar Halbleib (SPD) mit.

Mit 494.000 Euro geht der Großteil der Fördersumme an das Sozialprojekt „Haus der Jugend und Familie“. Damit soll der Bau des Multifunktionshauses gefördert werden, das eine neue Begegnungsstätte für Kinder, Jugend und Familien in Kitzingen sein wird, heißt es in einer Pressemitteilung des Büros von Volkmar Halbleib.

Insgesamt 19.400 Euro teilen sich Projekte in der Denkmalpflege. 13.200 Euro erhält die Evang.-Luth. Pfarrkirche St. Laurentius in Repperndorf für die Sanierung des Kirchturms und die Erneuerung des Glockenstuhls. Für die Dachsanierung der katholischen Kapelle „Beatae Mariae Virginis“ in Gräfenneuses werden 3400 Euro bewilligt. Außerdem erhält der Förderverein Alter Friedhof Mainbernheim 2800 Euro für die Restaurierung der Friedhofskanzel.