Vor kurzen fanden in Marktbreit der Vorstandswahlen des SPD Ortsvereins statt. Wieder im Amt bestätigt wurden laut einer Mitteilung Werner Hund als 1. Vorsitzender und Gennaro Fasel als zweiter Vorsitzender. Hund führt den Ortsverein seit fast 20 Jahren, Fasel steht ihm seit zwei Jahren zur Seite. Durch ihr unterschiedliches Lebensalter sprechen die beiden die unterschiedlichen Wählergruppen der Partei an und ergänzen sich. In ihrer kommenden Wahlperiode wollen sie vor allem den anstehenden Landtagswahlkampf mit bewährten, aber auch mit neuen Ideen gestalten.

Ihr Team freut sich auf zahlreiche Impulse, die natürlich die ganze Palette der Ortsvereinsarbeit abdecken. Dies sind: Sigrid Plutz (Kassiererin), Maria Luise Thein (Pressereferentin), Christiane Berneth und Heinz Galuschka (Revisoren), Michael Beigel und Andrea Reitz (Beisitzer). Die Schriftführung übernimmt Genaro Fasel.