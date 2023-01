Das Sommersemester 2023 der Vhs Volkach/Gerolzhofen steht unmittelbar bevor: Am 6. Februar erscheint das neue Programmheft online und wird ab dann auch per Post den Abonnentinnen und Abonnenten zugesandt. Rund 230 Veranstaltungen haben die Macherinnen der Vhs zusammengestellt. Diese und folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach entnommen.

So wird es beispielsweise in Zusammenarbeit mit der Leiterin des Volkacher Museums Barockscheune, Margit Hofmann, im Begleitprogramm des Themenschwerpunktes „Orte der Demokratie“ einen Augenzeugenbericht vom Olympia-Attentat 1972 geben und einen Vortrag eines Sommerachers, der seit Jahren in den USA lebt und arbeitet und mit seinem Insiderwissen über dieses zutiefst gespaltene Land berichten wird. Doch das sind nur zwei Aspekte aus dem facettenreichen Sommersemester-Angebot 2023, das am 1. März beginnt und am 31. Juli endet.

Breites Sportangebot für alle Alters- und Leistungsstufen

Die Vhs Volkach/Gerolzhofen unterstützt bei einer guten und gesunden Lebensführung, basierend auf den Schwerpunkten Bewegung, Entspannung und Ernährung. Sie offeriert daher ein breites Sportangebot für alle Alters- und Leistungsstufen sowie Entspannungsangebote am Vormittag, am Abend und am Wochenende und auch Ideen für eine abwechslungsreiche und gesunde Ernährung. Dazu gibt es ausführliche Informationen zu den Themen „Männergesundheit“ (Onlinekurs) und „Nahrungsergänzungsmittel (Onlinekurs). Erstmals findet ein Yoga-Kurs im Ortsteil Krautheim statt. Wieder da ist die Vortragsreihe von Fachärzten des Mainschleifenklinikums zu interessanten medizinischen Themen.

Fremdsprachen sind zum unverzichtbaren Bestandteil einer erfolgreichen Biografie geworden. Die Volkshochschulen bieten Menschen die Möglichkeit, Sprachkompetenz zu erwerben – einerseits, um berufliche Ziele zu verfolgen, und andererseits, um Verständnis für andere Kulturen zu fördern. In der Vhs Volkach/Gerolzhofen kann man Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, und ganz neu auch Kroatisch erlernen. Bei fortlaufenden Kursen sind Neueinsteiger jederzeit willkommen. Auf der Agenda steht ebenfalls ganz neu ein Auffrischungskurs Englisch für alle, die noch einmal ganz von vorne beginnen möchten.

Kompetenter Umgang mit den Neuen Medien

Die berufliche Weiterbildung ist zentraler Teil der Volkshochschularbeit. Der kompetente Umgang mit Informationstechnologie und den Neuen Medien stellt einen Schwerpunkt des Programmbereichs Beruf dar. Zur Angebotspalette gehören daher Veranstaltungen zu Word, Excel und PowerPoint, aber auch ein 3D-Druck Grundlagenkurs. Außerdem erhält die Vhs Unterstützung durch das Medienmobil der Diakonie Schweinfurt: Hier gibt es Informationen zum Thema „Sicher im Internet“. Auch der beliebte Kurs „Einführung in Smartphone und Tablet“ steht wieder auf dem Programm. Mit diesen Medien-Angeboten soll allen Menschen die Teilhabe an der Digitalisierung ermöglicht werden.

Kreativ sein, mit den Händen arbeiten, den gesamten Körper einsetzen, improvisieren, neue Erfahrungen machen, Stress abbauen – das alles geht mit den Kreativkursen. Gestalten mit Ton, mit Stein, mit Wasser und Farbe unter Anleitung und in der Gruppe mit Gleichgesinnten – alles ist möglich. Oder lieber Musik machen? Es gibt Workshops für Instrumentalisten, für Pop und Rock oder auch einen Schnupperkurs für argentinische Tangomusik. Ein Percussion-Workshop verspricht zwei Stunden voller Rhythmus und Bewegung. Hierzu sind auch Jugendliche und junge Erwachsene eingeladen.

Die „grüne Seite“ verspricht Interessantes und Wissenswertes zum Thema Garten und Natur in Form von Bildvorträgen, Führungen und Rundgängen.

Demokratische Orte des sozialen und politischen Lernens

Die Vhs Volkach/Gerolzhofen hält in den Bereichen Geschichte, Politik, Gesellschaft ein informatives Angebot bereit, das zum offenen Gedankenaustausch und zur Diskussion mit engagierten Menschen einlädt. Volkshochschulen verstehen sich seit ihrer Gründung als demokratische Orte des sozialen und politischen Lernens; dabei verfolgen sie weder Belehrung noch parteipolitische Interessen. Als „Ort der Demokratie“ steht Gaibach wieder im Fokus, flankiert von einer Ausstellung in der Volkacher Barockscheune „Orte der Demokratie in Bayern“. Dazu gibt es ein spannendes Begleitprogramm.

Die jeweiligen Ansprechpartner in Volkach und Gerolzhofen beraten zu allen Angeboten und sind mit aktuellen Informationen auch auf Facebook zu finden.

Erreichbar ist die Vhs Volkach unter Tel.: (09381) 40128 (Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr und Donnerstag 14 bis 17 Uhr), die Vhs Gerolzhofen unter Tel.: (09382) 99603 (Montag 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Dienstag und Freitag 9 bis 12 Uhr, Donnerstag 9 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr). Beide Büros sind auch per E-Mail an info@vhs-vo-geo.de erreichbar. Weitere Infos und Anmeldung ab 6. Februar unter www.vhs-vo-geo.de