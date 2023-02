In ihrer Jahresversammlung hat die Seniorenunion der CSU ihr Jahresprogramm 2023 vorgestellt und turnusgemäß Neuwahlen durchgeführt.

Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Senioren-Union entnommen: Im Amt bestätigt wurde als Vorsitzender Otto Hünnerkopf, ebenso die Stellvertreter Elfriede Dill, Gerhard Fehlbaum, Erna Höchner und Ursula Reiche. Schatzmeister bleibt Wilhelm Sturm. Zur Schriftführerin wurde Hella Hofmann gewählt und zu ihrer Stellvertreterin Heide Kleisinger. Als Beisitzer im Vorstand fungieren: Heinz Dorsch, Heinz Haag, Renate Klein, Reinhold Kuhn, Christa Schneider, Otto Spangler und Werner Will.

Für das Jahr 2023 hat der Vorstand erneut ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das soziale, kulturelle und politische Themen aufgreift: So werden die Senioren im Februar von einer Polizeikommissarin über Trickbetrüger und Taschendiebe aufgeklärt. Weiterhin eingeplant sind zum Beispiel Besuche des Schwanbergs, des Kolonial-Museums in Fröhstockheim, eine Besichtigung der Fernwasserversorgung Franken in Sulzfeld.

Aber auch Tagesfahrten zu Don Peony, einem Pfingstrosen erzeugenden Betrieb in Unterpleichfeld und eine Fahrt zum Brombachsee sind in Planung, heißt es im Pressetext. Ebenso sind im Wahljahr 2023 Veranstaltungen mit den Kandidatinnen Barbara Becker für den Landtag und Gerlinde Martin für den Bezirkstag vorgesehen.

"Gestalten die Zukunft für unsere Enkel mit"

Barbara Becker, die direkt von der Klausur der CSU-Landtagsfraktion aus Banz kam und Bezirksrätin Gerlinde Martin beleuchteten bei der Jahresversammlung aktuelle politische Themen im Landtag beziehungsweise im Bezirkstag.

In der Diskussion stellte sich heraus, dass Senioren nicht nur sie betreffende Themen wie Pflege oder ärztliche Versorgung interessieren, sondern auch die Klimaproblematik, zum Beispiel der Ausbau der erneuerbaren Energien Windkraft und Photovoltaik und die wirtschaftliche Nutzung des hierdurch erzeugten Stroms. Zusammenfassend stellte Otto Hünnerkopf fest: "Wir Senioren bleiben interessiert und aktiv, bilden und äußern unsere Meinung und gestalten die Zukunft für unsere Kinder und Enkel gerne weiter mit."