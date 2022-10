Die Dillinger Franziskanerinnen in Volkach haben Verstärkung bekommen. Seit 1. September wird Schwester Elke Prochus im Volkacher Kloster der Franziskanerinnen als Oberin eingesetzt. Schwester Elke ist in Wiesenfeld, einem Stadtteil von Karlstadt am Main, geboren und hat bisher im Kloster Maria Medingen gelebt und gearbeitet.

Als Lehrerin und Internatserzieherin arbeitete sie lange Jahre in der ordenseigenen Realschule im Kloster Maria Medingen, nahe Dillingen an der Donau. Im Jahr 1967 trat sie in die Gemeinschaft der Dillinger Franziskanerinnen ein. Dort übernahm Schwester Elke immer wieder Verantwortung, unter anderem als Novizenmeisterin, Provinzvikarin und in den letzten sieben Jahren als Provinzoberin der Provinz Maria Medingen. Nach der Zusammenlegung der drei deutschen Ordensprovinzen zum 1. Januar 2022 wurde sie jetzt für sechs Jahre als Nachfolgerin von Schwester Inge Höning nach Volkach berufen.

Schwester Elke möchte für die Menschen da sein

Schwester Elke möchte für die Menschen da sein. Sie ist überzeugt, dass jeder Mensch in jeder Altersphase von Gott her seinen Wert behalte. Sie möchte helfen, ungelebtes im Leben zu entdecken und mit Mut und Vertrauen eventuell auch Neues zu wagen.

Sie ist neugierig auf die Menschen in Volkach und Umgebung. Mit ihrer Ausbildung und bisherigen Praxis im Bereich geistliche Begleitung mit pastoralpsychologischem Hintergrund bietet die Ordensfrau auch kostenlose Begleitung bei Lebensfragen oder in Lebenskrisen an.

Schwester Elke ist erreichbar unter E-Mail: sr.elke.prochus@dlgfr.de