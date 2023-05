Am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Obernbreiter Sonnenstraße, Ecke Am Glösberg. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Fiat die Sonnenstraße und wollte laut Polizeibericht nach rechts Am Glösberg einbiegen. Hierbei übersah der Fahrer einen 38-jährigen Zusteller, welcher einem verbotswidrig abgestellten Peugeot ausweichen musste. Der 57-Jährige missachtete seine Wartepflicht, es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Der Fiat-Fahrer wurde zudem bei dem Unfall leicht verletzt

Vorschaubild: © Björn Kohlhepp