Im Schuljahr 2021-22 nahmen sehr viele Schülerinnen und Schüler von der 1. bis 4. Klasse am Schwimmabzeichen-Wettbewerb für Grundschulen in Bayern teil. Durch die vielen erschwommenen Seepferdchen und Schwimmabzeichen in Bronze und Silber konnte der 3. Platz erreicht werden. Der bayerische Landtag honoriert dies nun mit einer 600 Euro Prämie für die Schule. Wir, von der Grundschule Mainbernheim, freuen uns alle sehr über das tolle Ergebnis und das Preisgeld.

Von: Stefanie Ebert (Lehrerin, Grundschule Mainbernheim)