Baumaschinen in Großlangheim gestohlen: 3000 Euro Schaden

Von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 6 Uhr, entwendete ein bislang Unbekannter in Großlangheim Baumaschinen im Wert von etwa 3000 Euro. Der Geschädigte hatte die Baumaschinen über Nacht in Kisten auf der Ladefläche seines Transporters gelagert. Am folgenden Morgen stellte der Geschädigte fest, dass die Maschinen gestohlen wurden. Neben Bohrmaschinen wurden auch eine Flex, eine Kreissäge und eine Säbelsäge entwendet. Die Polizei in Kitzingen ermittelt.

Vorfahrt missachtet: 5000 Euro Schaden

Ein 18-Jähriger wollte am Freitag, um 14.40 Uhr, mit seinem Auto bei Großlangheim von der Kreisstraße 14 auf die Staatsstraße 2272 auffahren. Hierbei übersah er einen vorfahrtberechtigten 24-jährigen Mercedesfahrer. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von 5000 Euro.

Parkrempler und der Verursacher ist auf der Flucht

Auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Marktbreiter Straße in Kitzingen eine Unfallflucht kam es am Freitag zwischen 14.45 und 15.30 Uhr zu einer Unfallflucht. Der flüchtige Unfallverursacher beschädigte beim Parken einen auf dem Parkplatz geparkten Opel. Anschließend flüchtete er unerlaubt vom Unfallort. An dem geparkten Wagen entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro.

Unbekannter tritt gegen Außenspiegel

Zwischen 18.45 und 22.10 Uhr hat am Samstag eine bislang unbekannte Person die beiden Außenspiegel eines Wagens beschädigt. Der Eigentümer des am Bleichwasen in Kitzingen abgestellten Autos stellte bei der Rückkehr fest, dass eine unbekannte Person gegen die Außenspiegel getreten war. Dabei brach bei einem Spiegel das Gehäuse und das Spiegelglas fiel heraus. Der Schaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Kitzingen unter der Tel. ( 0 93 21) 14 10 entgegen.