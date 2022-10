Nach gescheitertem Parkmanöver in Iphofen geflüchtet

Zu einer Unfallflucht kam es am Samstag zwischen 16 und 17 Uhr auf einem Schotterparkplatz am Sportplatz in Iphofen. Dort wurde ein Auto von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und am Heck beschädigt. Der Schaden dürfte bei einem gescheiterten Parkmanöver entstanden sein. Der Verursacher entfernte sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Auto in der Oberen Bachgasse verkratzt

Ein Auto wurde in der Zeit vom 6. bis 8. Oktober auf der Fahrerseite an der Tür verkratzt. Der Wagen stand im Tatzeitraum ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Oberen Bachgasse. Die Kitzinger Polizei führt sie Ermittlungen.

Versuchter Einbruch in einem Wässerndorfer Rohbau

In der Nacht auf Samstag versuchte in bislang unbekannter Täter in einen Rohbau in Wässerndorf einzusteigen. Hierzu wurde versucht, ein Fenster aufzuhebeln. Dabei entstand erheblicher Schaden. Erbeutet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Hinweise nimmt die Polizei Kitzingen unter der Tel.: (0 93 21) 14 10 entgegen.