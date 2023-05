Marlies Dumbsky, Listenkandidatin für die Landtagswahl, lud ein zu einer Tour durch den Steigerwald nach dem Motto „Walk&Talk“. Die Kreisverbände von Bündnis 90/Die Grünen Kitzingen und Schweinfurt verbindet der Stimmkreis Gerolzhofen-Kitzingen. So wurde es eine gemeinsame Aktion, die eine Gruppe von Mitgliedern und Interessierten bei Sonnenschein rund um die Stollburg führte, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreisverbands Schweinfurt von Bündnis 90/Die Grünen, der folgende Informationen entnommen sind.

Mit dabei war auch Florian Tully vom Vorstand des Vereins Nationalpark Steigerwald. Er gab einen kurzen Überblick über die Situation des Waldes und betonte die Wichtigkeit eines Nationalparks zum aktiven Arten-, Klima-, Boden- und Wasserschutz am Steigerwald.

Die Fragerunde an die ehemalige Deutsche Weinkönigin Marlies Dumbsky umfasste nicht nur ihre persönliche politische Einstellung, sondern auch ihre Kenntnisse rund um den ökologischen Weinbau. Die nächste Möglichkeit die grünen Landtagskandidaten im Stimmkreis Gerolzhofen-Kitzingen kennenzulernen ist am Samstag, 27. Mai, von 10 bis 12 Uhr. Direktkandidat Prof. Dr. Wolfgang Lenhard und Listenkandidatin Marlies Dumbsky laden zu einer Doppelsprechstunde ins Grüne Büro in der Kaiserstraße 1 in Kitzingen ein.