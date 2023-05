Organisiert von den Grünen-Ortsverbänden Ochsenfurt und Marktbreit fand kürzlich das erste Mai-Weinfest im Fränkischen Hof in Marktbreit statt. Die folgenden Informationen sind einer Pressemitteilung der Grünen entnommen.

Bei der Podiumsdiskussion führte der Sprecher des Ortsverbands Marktbreit, Noah Weißenberger, durch die Diskussion zum Thema "Welchen Wein trinken wir in Zukunft in Franken?" Hierzu sprachen die Landtagsabgeordneten Paul Knoblach und Kerstin Celina, die ehemalige Deutsche Weinkönigin Marlies Dumbsky sowie der Winzer Michael Völker des Weinguts "2Naturkinder" und die Winzerin Stefanie Fröhlich des Weinguts "Laudens Bach". Vor allem das Thema Bewässerung und die Standortfrage wurden hinsichtlich sich wandelnder klimatischer Bedingungen beleuchtet.

Abgerundet wurde die Diskussion mit einer kostenlosen Weinprobe für alle Zuhörer. Hierbei ließ Weißenberger die Gäste zwei Silvaner blind verkosten. Er zeigte den geschmacklichen Unterschied zwischen den Weinen aus dem "hot" und dem "cool climate" auf, um das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie der Wein mit Blick auf den Klimawandel sich in Zukunft in Franken verändern könnte.

Als Resümee zog der Moderator, dass wir in Franken Leuchtturmbetriebe brauchen, die zeigen, dass ökonomische und ökologische Interessen vereinbart werden können. Der Fokus müsse auf einer sorgsamen Bewässerung liegen sowie auf sinnvollen Standorten der Rebsorten, die sich an südlichen Ländern orientieren, in denen bereits ein deutlich trockeneres Klima herrsche.