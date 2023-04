Von Montag bis Freitag trifft sich eine bunte Gemeinschaft von bis zu 30 Personen in der Caritas Tagespflege St. Hedwig in Schwarzach um eine gute Zeit und interessante Stunden gemeinsam zu verbringen. So feierten die Tagesgäste ihren Ostergottesdienst als ein Dankfest mit Gott.

"Hallelu, hallelu, hallelu, halleluja! Preiset den Herrn!" erklang zu Beginn in verschiedenen Sprachen aus der Bluetooth Box und ermunterte zum aktiven begeisterndem Mitsingen. Vertraute Osterlieder füllten den lichtdurchfluteten Raum und die Texte, Gebete und Lesungen nahmen die Anwesenden in das Ostergeschehen mit hinein. "Wie die Jünger auf dem Weg nach Emmaus plötzlich auf einen Fremden trafen, treffen sich hier täglich unterschiedliche Menschen aus vielen Orten, um mit einander Zeit zu verbringen. Die Gespräche holen so manchen heraus aus Einsamkeit und Depression durch die Einschränkungen, die das Alter mit sich bringt. "So sind auch die Mahlzeiten feste Rituale um Gemeinschaft untereinander zu erleben" so Diakon Lorenz Kleinschnitz, der die Feier leitete. "Ohne Ostern säßen wir auf dem Trockenen und blieben mit uns allein".

So waren die Tagesgäste live dabei: bei der Weihwasserweihe, Tauferneuerung, wie auch bei der Speisensegnung. "Ja damals, als wir unsere Körbchen mit Lebensmitteln selbst noch zu den Gottesgottesdiensten mitbrachten und um Gottes Segen für Eier, Brot und Osterlamm baten", daran erinnerte sich so Mancher. Bei der Segnung in der Tagespflege wurde neben zwei selbst gebackenen Osterzöpfen, dem Kuchen für den Nachmittagskaffee auch ein mitgebrachtes Osterkorbgeschenk für die Mitarbeiterinnen gesegnet. "Wenn wir miteinander teilen und essen, feiern wir, dass Gott uns das Leben immer wieder neu schenkt, mit jeder Speise, mit jedem Tag und mit jedem Frühling, mit jedem Osterfest, das wir miteinander feiern", so der Diakon. Kleine Kerzen wurden bei den Fürbitten an der Osterkerze für die Anliegen der Anwesenden entzündet. So wurde der "Osterdienstag" in der Tagespflege wieder ein Tag voller Eindrücke, die es allein zu Hause nicht gegeben hätte. "Wir sind froh, hier zu sein und immer wieder auch Gottesdienste mitfeiern zu können", so viele beim Auseinandergehen.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Ansprechpartner, Seniorenkreis Schwarzach am Main)