Das Armin-Knab-Gymnasium hatte zum diesjährigen Weihnachtskonzert eingeladen. Nach erzwungener "Corona-Enthaltsamkeit" konnte endlich wieder eines der hervorragenden Konzerte von allen Musikgruppen des Armin-Knab-Gymnasiums in der St. Johannes Kirche in Kitzingen stattfinden. Gut geprobt und rhythmisch sauber zeigten sich die Bläserklassen mit schönen Bearbeitungen von Weihnachtsliedern unter der Leitung von Stefan Schneider und Manfred Rappert. Mit beeindruckender Dynamik stellte das Sinfonische Blasorchester unter der Leitung von Michael Mauer sein Können unter Beweis und füllte die Kirche mit strahlenden Klängen. Der Chor unter der Leitung von Victoria Schmidt swingte jazzige Weihnachtskompositionen und nachdenkliche Weisen. Das Orchester unter der Leitung von Burkard Fries entführte in die schottischen Hochländer mit kristallklar intonierten Streicherklängen. Die Schulleiterin, Frau OStD Monika Rahner, die die abschließenden Worte sprach, bat jeden der beteiligten Kollegen einzeln an ihre Seite und dankte ihnen herzlich für die gelungenen Darbietungen – jetzt ist Weihnachten.

Von: Burkard Fries (Fachschaftsleiter Musik am AKG)