Gleich drei Fälle von Unfallflucht wurden der Polizeiinspektion Kitzingen am Mittwoch gemeldet. In zwei Fällen konnte das Kennzeichen des Flüchtigen notiert werden, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht.

Am Dienstagnachmittag beobachtete ein Zeuge, wie ein Autofahrer in der Weingartenstraße in Dettelbach beim Ausparken einen geparkten Seat touchierte. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Über das notierte Kennzeichen konnte der 27-jährige Fahrer schnell ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Die zweite Unfallflucht ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 7.35 Uhr. Hier stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer "Am Stadtgraben" in Iphofen gegen einen vor dem Kindergarten geparkten Mini. Auch in diesem Fall konnte ein Zeuge das Kennzeichen des Flüchtigen notieren und der Polizei mitteilen. Gegen den noch unbekannten Autofahrer wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die dritte Unfallflucht ereignete sich am Mittwochmorgen zwischen 6.03 und 9 Uhr in der Schulstraße in Kleinlangheim. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte, vermutlich beim Aus- bzw. Einparken, einen am rechten Straßenrand geparkten blauen VW Polo. Da am Polo weißer Lack festgestellt werden konnte, dürfte das flüchtige Fahrzeug zumindest teilweise weiß lackiert gewesen sein. Hier entstand ein Schaden von circa 1500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.