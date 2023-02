Der CSU-Kreisverband Kitzingen lädt am 23. Februar um 18 Uhr zum politischen "Ascherdonnerstag" in die Steigerwaldhalle nach Wiesentheid ein. Redner ist der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, teilte die CSU in einer Pressemitteilung mit. Einlass ist bereits ab 17.15 Uhr. Die Veranstaltung ist barrierefrei, die Reden werden live in Gebärdensprache übersetzt, heißt es in der Einladung weiter.

Anmeldung unter Tel.: (09321) 7799 oder (0151) 52513773; E-Mail: csu.kv.kitzingen@t-online.de sowie https://form.jotform.com/230222453367349