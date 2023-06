Zum politischen Austausch mit MdL Ludwig Hartmann lädt der Kreisverband der Kitzinger Grünen am Freitag, 16. Juni, um 18.30 Uhr in die Vinothek Iphofen ein, teilt der Kreisverband in einer Pressemitteilung mit. Weitere Gäste neben dem Grünen Spitzenkandidaten und Fraktionsvorsitzenden im Bayerischen Landtag sind Wolfgang Lenhard, Direktkandidat der Grünen im Landkreis Kitzingen, sowie MdL Paul Knoblach aus Schweinfurt. Es gibt auf Wunsch eine kurze Weinprobe, die Kosten betragen zwölf Euro pro Person. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.