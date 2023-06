Rund 5000 Euro Schaden und ein Leichtverletzter sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Sonntagmittag in Volkach ereignet hat. Laut Polizeibericht musste eine Tesla-Fahrerin, die auf der Staatsstraße 2260 in Richtung Vogelsburg unterwegs war, aufgrund eines vorausfahrenden Radfahrers abbremsen. Ein nachfolgender 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads bemerkte dies zu spät, stürzte beim Abbremsen und rutschte daraufhin in das Heck des Tesla. Er zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.