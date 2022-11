Deutlicher Alkoholgeruch: Polizei hindert jungen Mann an Weiterfahrt

Bei der Kontrolle eines 22-jährigen Autofahrers am frühen Samstagmorgen in Kitzingen nahm eine Polizeistreife deutlichen Alkoholgeruch wahr. Weiterhin stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Sie unterbanden die Weiterfahrt des jungen Mannes und nahmen die Fahrzeugschlüssel an sich. Ein Arzt führte auf der Dienststelle eine Blutentnahme durch. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.

Schere und Bartmesser nicht bezahlt: Diebstahlsanzeige wegen 13,98 Euro

In einem Einkaufsmarkt am Dreistock in Kitzingen wurde am Freitag ein 23-Jähriger dabei beobachtet, wie er ein Bartmesser sowie eine Schere im Wert von 13,98 Euro in seiner Kleidung versteckte. Anschließend passierte der Mann den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Gegen ihn wurde ein Hausverbot verhängt und Anzeige wegen Ladendiebstahls erstattet.

Auto nicht verschlossen: Rucksack mit Inhalt verschwunden

Ein Mann stellte am Freitag zwischen 7.15 Uhr und 8.30 Uhr sein Auto am Rosengarten in Kitzingen ab, um dort Landschaftsarbeiten durchzuführen. Dabei ließ er seinen Rucksack im unverschlossenen Wagen zurück. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, war der Arbeitsrucksack verschwunden. Darin befanden sich auch Geldbörse und Schlüsselbund. Der Beuteschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Böse Überraschung nach Einkauf: E-Scooter nicht mehr da

Eine halbe Stunde reichte einem Täter als Zeitfenster, um einen E-Scooter vor einem Einkaufsmarkt in Kitzingen zu entwenden. Das Fahrzeug der Marke Xiaomi war am Freitag von 15 bis 15.30 Uhr unverschlossen vor dem Laden in der Straße Am Dreistock abgestellt. Als der Besitzer vom Einkaufen zurückkam, war verschwunden. Der E-Scooter hat einen Wert von 550 Euro.

Vermutlich mutwillig beschädigt: Auto mit deutlichen Kratzspuren

Deutliche Kratzspuren wies ein Fahrzeug auf, das zwischen Mittwoch, 2. November, 10.30 Uhr, und Freitag, 4. November, 10.30 Uhr, in der Anton-Sabel-Straße in Iphofen abgestellt war. Die Besitzerin zeigte den Schaden an, den die Polizei auf etwa 1000 Euro schätzt. Ermittelt wird nun wegen Sachbeschädigung.

Nach Unfall in der Innenstadt: Flucht hilft einer Fahrerin wenig

Am Samstag wurden der Polizei Kitzingen drei Verkehrsunfälle mit Sachschaden gemeldet. Bei einem Fall im Stadtbereich Kitzingen flüchtete die Verursacherin von der Unfallstelle. Sie konnte aber im Rahmen der Fahndung ermittelt werden und muss nun mit einer Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen.

Unerlaubt am Main geangelt: Vater und Sohn erwartet Anzeige

Ein 46-Jähriger und sein Sohn wurden am Samstagmittag von der Polizei kontrolliert, als diese mit mehreren Ruten am Main in Kitzingen angelten. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass keinerlei Angelerlaubnisse vorlagen. Sie stellten die Fanggeräte sicher und leiteten Ermittlungen wegen Fischwilderei ein.

Hinweise zu den ungeklärten Fällen nimmt die Polizei Kitzingen unter Tel. (09321) 1410 entgegen.