Auf dem Heimweg nach Maifeier: Streit endet mit Platzwunde

Fünf junge Männer waren am Montag gegen 3.30 Uhr auf dem Rückweg von einer Maifeier im Kitzinger Stadtteil Siedlung. Offensichtlich aufgrund der starken Alkoholisierung kam es zwischen zwei Männern aus der Gruppe am Kleistplatz zu einem Streit: Ein 20-Jähriger schlug einem 30-Jährigen ins Gesicht und fügte ihm eine Platzwunde im Gesicht zu, die ambulant versorgt werden musste. Gegen den Angreifer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Nächtliche Verkehrskontrolle: Autofahrer mit zu viel Alkohol

Bei der Kontrolle eines 33-jährigen Autofahrers in der Schwarzacher Straße in Kitzingen stellte eine Polizeistreife am Sonntag gegen 22.30 Uhr Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,0 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Monat Fahrverbot.

Baumfrevel am Fahrradweg: Äste mutwillig abgebrochen

Entlang des Fahrradwegs an der Kreisstraße von Kitzingen nach Albertshofen wurden in der Zeit von Samstag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 11.55 Uhr, an sechs Bäumen mutwillig mehrere Äste abgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Junge Männer mit Marihuana: Polizei stellt weggeworfene Drogen sicher

Ein 25-Jähriger lief am Montag gegen 2.50 Uhr auf Höhe einer Tankstelle in der Repperndorfer Straße in Kitzingen mit einer Bierflasche in der Hand mitten auf der Fahrbahn umher. Als ihn eine Polizeistreife ansprach, versuchte er ein Tütchen Marihuana verschwinden zu lassen. Die Beamten stellten den Stoff sicher. Kurz darauf kontrollierte eine Streife Am Rödelbach einen jungen Mann, der einen Gegenstand unter ein geparktes Fahrzeug warf. Die Polizisten fanden einen Marihuana-Joint. Gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen illegalem Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Über die Verkehrsinsel gefahren: Zeugen beobachten Unfallflucht

Zeugen beobachteten am Samstagnachmittag, wie ein Autofahrer in der Kaltensondheimer Straße in Kitzingen über eine Verkehrsinsel fuhr und dabei ein Verkehrszeichen beschädigte. Der Mann stieg aus, begutachtete den Schaden, lud die abgerissene Stoßstange in den Kofferraum und fuhr weiter in Richtung Nordtangente. Kurz nach dem Vorfall, gegen 16.50 Uhr, meldeten sich mehrere Personen bei der Polizei in Kitzingen und schilderten den Vorgang. Die Polizei gewann dadurch nach eigenen Angaben "sehr gute Ermittlungsansätze zum Unfallverursacher".

Auffahrunfall an der Ampel: eine Leichtverletzte und hoher Schaden

Als am Samstag gegen 10.40 Uhr eine Ampel an der Südtangente in Kitzingen auf Rot schaltete und eine Autofahrerin abbremste, erkannte ein nachfolgender Fahrer die Situation zu spät und fuhr auf das Auto der Frau auf. Diese wurde beim Aufprall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 9000 Euro. Das Auto des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit. Da bei dem Unfall Flüssigkeiten ausliefen, wurde die Straßenmeisterei Kitzingen mit der Reinigung der Staatsstraße Richtung Marktsteft beauftragt.

Gartengrundstück verwüstet: Auch die Überwachungskamera ist weg

Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstag, 25. April, und Samstag, 29. April, Zugang zu einem Gartengrundstück an der Gumpertsmühle bei Iphofen und trieben auf dem Areal ihr Unwesen. Eine aufgestellte Kamera, die möglicherweise Hinweise auf den oder die Täter hätte liefern können, wurde entwendet. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Diebstahls eingeleitet und sucht Zeugen.

Zwei Unfallfluchten: Nur ein Verursacher ist bislang ermittelt

Zwei Unfallfluchten wurden der Polizei am Freitag gemeldet. Zwischen 15.30 Uhr und 20.15 Uhr wurde eine Gartenmauer in der Wiesenstraße in Rüdenhausen beschädigt. Aufgrund der Spurenlage dürfte es sich um ein größeres Fahrzeug gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 16 Uhr blieb auf einem Supermarktparkplatz in der Bahnhofstraße in Wiesentheid ein 78-jähriger mit seinem Auto an einem anderen Fahrzeug hängen. Nach dem missglückten Einparkversuch stellte er seinen Wagen an einer anderen Örtlichkeit ab. Dort begutachtete er seinen eigenen Schaden, kümmerte sich jedoch nicht um den von ihm angerichteten Fremdschaden. Da der Parkplatz videoüberwacht ist, konnte der Mann rasch ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Nach Auffahrunfall: Beide Autos mit Totalschaden abgeschleppt

Zu einem Auffahrunfall auf der Staatstraße 2450 in der Nähe des Mainfrankenparks wurde die Polizei am Freitag gegen 22.40 Uhr gerufen. Ein 21-Jähriger hatte sein Fahrzeug wegen eines Gegenstands auf der Fahrbahn abgebremst, ein ihm nachfolgender 33-Jähriger war mit seinem Wagen aufgefahren. An beiden Fahrzeugen entstand bei dem Unfall wirtschaftlicher Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Hinweise zu den ungeklärten Fällen nimmt die Kitzinger Polizei unter Tel. (09321) 1410 entgegen.