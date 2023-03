Viele Hände durfte Horst Kohlberger schütteln: Der Rödelseer Ehrenbürger und Altbürgermeister feierte seinen 80. Geburtstag.

Die Türklingel an seinem Haus in der Gartenstraße in Fröhstockheim hatte viel zu leisten an diesem Tag. Unter den vielen Gratulanten war auch Bürgermeister Burkhard Klein, der im Namen der Gemeinde dem Jubilar und Freund für dessen Engagement für Rödelsee, Fröhstockheim und den Schwanberg dankte.

Horst Kohlberger erblickte am 15. März 1943 in Litzmannstadt, dem heutigen polnischen Łódź,das Licht der Welt. Zwei Jahre später musste seine Familie von dort wegziehen und gelangte nach Sickershausen. Seit 1970 ist er mit seiner Frau Gertrud verheiratet. Zwei Kinder und zwei Enkelkinder bereichern das Leben von Gertrud und Horst Kohlberger, der seit 1975 im Heimatort seiner Frau, in Fröhstockheim, wohnt.

Sein größter Wunsch: Gesundheit für sich und seine Familie

Ab 1. Mai 1984 war Kohlberger Gemeinderat, ab 1996 begleitete er als Zweiter Bürgermeister bis 30. April 2020 die Gemeinde. Nach dem überraschenden Tod des gewählten Bürgermeisters Hugo Dotterweich war er eine Zeit lang bis zur Wahl von Burkhard Klein geschäftsführender Bürgermeister. Von der Gemeinde bekam er die Titel Ehrenbürger und Altbürgermeister dafür verliehen.

Für sich und seine Familie wünscht sich Horst Kohlberger vor allem eines: Gesundheit. Für die Gemeinde, für die er so lange gewirkt hat, wünscht er sich Zusammenhalt, dass es harmonisch zugeht im Gemeinderat. Wenn früher etwas gewesen sei, seien alle da gewesen, heute scheine das nicht mehr zu sein. "Das ist schade", bedauert der 80-Jährige.

Über 50 Jahre gehört Kohlberger der CSU an. In fast allen Vereinen ist er Mitglied. Auch in der früheren Theatergruppe war er aktiv.

"Du regst mich auf mit Deiner Ruhe"

Seinem Motto "Immer in Bewegung bleiben" getreu, gehören Radfahren und zweimal die Woche Sport zu seinen Tätigkeiten. Früher hat er auch Tischtennis gespielt. Gearbeitet hat der gelernte Großhandelskaufmann im Außendienst über 40 Jahre bei der Firma Kunert Wellpappe.

Was Kohlberger auszeichnet, ist seine stoische Ruhe. Nur einmal, als es um Spenden von einer ortsansässigen Firma ging, da war er laut geworden und hatte Vorwürfe der Bestechlichkeit mit klaren, aber deutlichen Worten zurückgewiesen. Ansonsten ist er die Ruhe in Person, so ruhig, dass Bürgermeister Klein sagt: "Du regst mich auf mit Deiner Ruhe."

Reisen unternimmt Kohlberger auch gerne zusammen mit seiner Frau. Demnächst wird die wegen Corona ausgefallene Reise zu goldenen Hochzeit nachgeholt.