Die Hl. Cäcilia, Schutzpatronin der Musik, dargestellt auf dem Altarbild an der südlichen Langhauswand der Kirche St. Bartholomäus in Volkach hätte mitsamt aller flankierenden, musizierenden Engel ihre wahre Freude gehabt am adventlichen Gemeinschaftskonzert.

Neben dem gastgebenden Chor des Musikvereins Volkach wirkten der Männergesangverein Erlabrunn, beide unter der Leitung von Anna Hager-Nikolay sowie die Stadtkapelle Volkach unter der Stabführung von Elke Jörg mit. Der glasklare Sopran der Volkacher Solistin Jennifer Wittmann-Müller bereicherte das Konzert mit solistischen Werken von César Franck und Peter Cornelius, der junge Organist Dominik Moller interpretierte an der neuen Vleugelsorgel Werke von J.S. Bach und begleitete souverän etliche der Chor- und Solobeiträge an der Orgel und dem E-Piano.

Das abwechslungsreiche Programm spannte einen weiten Bogen von klassischen Advents- und Weihnachtsweisen über moderne chorische und orchestrale Arrangements bis hin zu bekannten Filmmusiken. Die Laiensänger beider Chöre waren den Anforderungen ihrer anspruchsvollen musikalischen Beiträge stets gewachsen, ihr homogener, sauberer und facettenreicher Chorklang imponierte, die stattlich besetzte Blaskapelle füllte spielend die Weite des herrlichen Gotteshauses. Zu Beginn und zum Abschluss vereinigten sich alle drei Ensembles zusammen mit Solistin und Organist mit dem modernen Adventsintroitus "Lift up your heads" von Thomas Williams sowie dem Schlusschor aus Camille Saint Saëns bekanntem Weihnachtsoratorium zu einer eindrucksvoll tönenden Klangkaskade. Die begeisterten Zuhörer in der vollbesetzten Kirche bedankten sich mit langanhaltendem Applaus und konnten sich mit den Klassikern "Tochter Zion" und "Adeste fideles" zusammen mit den Mitwirkenden in dem kurzweiligen und gelungenen Adventskonzert auf das nahende Weihnachtsfest einstimmen.

Von: Manfred Weidl ( 2. Vorsitzender des Musikvereins Volkach)