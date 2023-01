Gleich zwei Fälle von Unfallflucht wurden der Polizeiinspektion Kitzingen am Donnerstag gemeldet. In beiden Fällen hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen.

Am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer laut Polizeibericht in der Würzburger Straße in Dettelbach die Hausmauer eines Anwesens und fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1000 Euro zu kümmern. Am Unfallort wurde eine abgerissene Markise gefunden. Diese stammt vermutlich vom geflüchteten Fahrzeug, bei dem es sich laut Polizei um ein Wohnmobil handeln dürfte.

Die zweite Unfallflucht ereignete sich bereits am Donnerstag vor einer Woche in der Zeit von 10.15 bis 10.45 Uhr. Hier streifte ein laut Bericht der Polizei bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Dagmar-Voßkühler-Straße in Kitzingen vermutlich beim Ausparken die hintere linke Türe eines weißen BMW X3. Hier entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.