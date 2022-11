Gleich drei Fälle von Unfallflucht wurden der Polizeiinspektion Kitzingen am Dienstag gemeldet. Nun hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen.

Der erste Fall ereignete sich laut Polizei auf einem Restaurantparkplatz im Richthofen Circle in Kitzingen. Dort wurde am Montagabend zwischen 19 und 22 Uhr ein weißer Peugeot 208 am vorderen rechten Radkasten beschädigt. An dem parkenden Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro.

Auf einen Baum geschoben

Die zweite Fahrerflucht ereignete sich zwischen Montag, 18.15 Uhr, und Dienstag, 6.50 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Kitzingen. Hier wurde ein geparkter weißen Dacia an der hinteren Seite angefahren. Durch den Anstoß schob es den Dacia auf einen Baum, wodurch die vordere linke Seite ebenfalls beschädigt wurde. So entstand laut Polizeibericht ein Schaden von insgesamt rund 5000 Euro.

Bereits im Zeitraum vom 18. November, 16 Uhr, bis 21. November, 8 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer "Am Traugraben" in Marktsteft gegen einen blauen Briefkasten der Main-Post-Logistik und hinterließ einen Schaden von circa 850 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.