Gleich zweimal musste die Feuerwehr laut Pressebericht der Polizei am Donnerstag zu Bränden in Mainbernheim ausrücken. Gegen 16 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein brennendes Garagentor in der Nürnberger Straße gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Ursache ist bislang unklar. Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Knapp eine Stunde später ging erneut eine Meldung über einen Brand ein, diesmal in einem Garten in der Siebenbürgenstraße. Hier hatte sich wegen eines technischen Defekts ein TV-Gerät entzündet. Verletzt wurde niemand. An der Einsatzstelle befanden sich die Feuerwehren Mainbernheim, Rödelsee sowie Iphofen mit einem Aufgebot von 45 Helfern.