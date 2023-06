Bei der Jahreshauptversammlung im Januar 2023 wurde die Vorstandschaft in der bestehenden Besetzung bestätigt. Hans Söhlmann wird für weitere fünf Jahre als 2. Vorstand gewählt.

Die Mitgliederzahl beträgt aktuell 19, diese unterhalten unverändert 21 Reihen in der Anlage.

Durch neue Mitglieder aus umliegenden Dörfern konnte der Bestand erhalten werden.

Die Reihen haben jeweils zwischen 50 und 65 Spindelbuschbäume, überwiegend sind dies Apfelbäume. Durch das regelmäßige Erneuern des Bestands sind in den Reihen auch die gängigen Sorten wie Topaz, Braeburn, Wellant, Saturn, Discovery usw. zu finden. In der Anlage sind somit bis zu 20 verschiedene Sorten angepflanzt. Dazu gibt es einige Sorten an Birnen, im oberen Bereich der Anlage sind Zwetschgen, Süß- und Sauerkirschen zu finden.

Diese Bäume sind Hochstämme und erfordern regelmäßigen Rückschnitt, da sie sonst zu weit in die Fahrgassen reichen. Die Pflege der Anlage (Mähen, Mulchen und die Pflanzenschutzmaßnahmen) führt weiterhin der Landwirtschaftsmeister Rudi Mellinger durch.

Anzumerken ist, dass die Anlage Privatbesitz ist und ein Betreten von Fremden, vor allem in der Erntezeit, unerwünscht ist.

Der Verkauf des geernteten Obstes, regional und knackig frisch, erfolgt durch die einzelnen Mitglieder jeweils im Ab-Hof-Verkauf.

Auch in unserem Dorfladen kann zur jeweiligen Erntezeit das Obst aus unserer Anlage erworben werden.

Die Anregung eines Mitglieds bei der Jahreshauptversammlung, am Rand der Obstanlage eine Bank zum Verweilen und zum Treffen von Obstbauinteressierten aufzustellen, wurde prompt umgesetzt. Danke an Rudi Mellinger, der die Bank aus einem Baumstamm gefertigt hat und die nun in Eigenleistung aufgestellt wurde.

Von: Gabriele Koch (Schriftführer, OAB Buchbrunn)