Eine Unfallflucht ereignete sich am Dienstagnachmittag auf die Südbrücke in Kitzingen. Wie die Polizei Kitzingen mitteilt, fuhr ein 40-Jähriger mit einem Hyundai in Richtung Holländerweg und ordnete sich auf der Linksabbiegespur ein, um in die Glauberstraße abzubiegen.

Ein vorerst unbekannter Skoda-Fahrer touchierte den Hyundai im Vorbeifahren und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Über das notierte Kennzeichen konnte der Fahrer jedoch schnell ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bei dem Unfall war ein Schaden von circa 3000 Euro entstanden.