Neues Equipment zur Rettung von verunfallten Personen. Immer wieder wird die Volkacher Feuerwehr zu schweren Verkehrsunfällen gerufen, bei denen Personen eingeklemmt und aus den zum Teil stark zerstörten Autos gerettet werden müssen. Das nun durch den Feuerwehrverein angeschaffte Material ergänzt die Ausrüstung zum Abarbeiten von genau solchen Einsätzen.

Die etwas unscheinbar anmutenden Kreuze aus massiven Metall dienen als Aufsatz für die hydraulischen Rettungsstempel. So können extrem deformierte Autos auseinander gedrückt werden, um einerseits überhaupt Zugang zum Patienten zu erreichen und andererseits eine möglichst patientenorientierte Rettung durchführen zu können. Doch neben den beiden Aufsätzen wurden zwei neue Ablageplanen angeschafft, da die Vorgänger nach weit über zehn Jahren im Einsatzdienst komplett verschlissen waren. Grundsätzlich wird bei Verkehrsunfällen ein Ablageplatz aufgebaut, an dem alle Rettungsgeräte zentral und übersichtlich aufgebaut werden. Von dort aus startet dann gezielt und koordiniert der Rettungseinsatz.

Der Volkacher Feuerwehrverein investiert seit über zwei Jahrzehnten jedes Jahr mehrere tausend Euro in die Unterstützung der Einsatztruppe und sorgt so für eine sinnvolle Ergänzung des Equipments.

Wer den gemeinnützigen Verein unterstützen möchte, kann schon für einen geringen Jahresbeitrag passives Mitglieder werden. Weitere Informationen erhält man per Mail an: info@feuerwehr-volkach.de oder per Whatsapp an 09381/9355.

Von: Moritz Hornung (Pressesprecher, Feuerwehr Volkach)