Der FDP Ortsverband Kitzingen unternahm jüngst einen Ausflug zum Windpark Buchbrunn. Die Organisation lag in Händen der Ortsvorsitzenden Kristina Amendt, die zugleich als Direktkandidatin für den bayrischen Landtag im Stimmkreis Kitzingen antritt. An dem Ausflug nahmen zudem der Spitzenkandidat der FDP, Helmut Kaltenhauser (MdL), der zweiten Bürgermeister von Buchbrunn Dieter Koch, Michael Mörer, welcher in Kitzingen als Direktkandidat für den Bezirkstag antritt, sowie Mathias Krönert, der als Listenkandidat für den bayerischen Landtag nominiert ist, teil.

Informationen zur Windenergieerzeugung gab es dann vor Ort vom Geschäftsführer der Volta Windkraft GmbH, Karsten Schuster, heißt es in einer Pressemitteilung des FDP Ortsverbandes Kitzingen, der folgende Informationen entnommen sind.

Der Windpark Buchbrunn wurde im Januar 2006 in Betrieb genommen und besteht aus vier Anlagen vom Typ Vestas V82 mit einer Gesamtleistung von sechs MW, die jährlich mehr als zwölf Millionen kWh Elektrizität erzeugen. Das Projekt wurde von der Volta Windkraft GmbH aus Ochsenfurt geplant. Der Windpark Buchbrunn hat 98 Gesellschafter, darunter viele Bürgerinnen und Bürger aus der Region.

Schuster betonte, dass Bayern auch ein Land des Windes sei. Er fügte hinzu, dass die Photovoltaik eine sinnvolle Ergänzung darstellt, jedoch mehr als sieben Hektar benötigt werden, um im Sommer die gleiche Menge an Energie zu erzeugen.