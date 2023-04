Es war der 69. Feldgeschworenentag und den Ablauf hatte trotz Corona-Zwangspause niemand verlernt: Nach dem Eröffnungsgottes­dienst in der St. Jakob-Kirche und der Verei­digung der Neusiebener kamen die Feldge­schworenen des Landkreises Kitzingen in der Mehrzweckhalle Mainstockheim zusammen.

Vorsitzender Franz Heilmann hatte zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter von Ämtern und Behörden zur Tagung eingeladen. Landrätin Tamara Bischof stellte vielfältige Daten aus dem Landkreis vor.

Veselin Kulev vom Amt für Ländliche Ent­wicklung (ALE) unterstrich die wesentlichen Eigenschaften, die ein Feldgeschworener mitbringen müsse: Menschenkenntnis und mit Fingerspitzengefühl auf Menschen zugehen zu können. Ge­meinsam mit den Siebenern werde das ALE Herausforderungen wie den Klimawandel und Vermessungsarbeiten im Wald bewältigen. Zu den bestehenden Aufgaben kämen immer neue wie die Innenentwicklung in den Dörfern und die örtliche Versorgung hinzu.

Herbert Siedler vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) führte zur Lage in der Landwirtschaft an, dass Getreidelieferungen aus der Ukraine, die Holznutzung, aber auch die Energie­gewinnung im Klimawandel Herausforderungen darstellten. Alleine mit der Bearbeitung von immer neuen Verordnungen sei die Behörde ausreichend beschäftigt.

Von der handschriftlichen Datenerfassung zur Digitalisierung

Emil Fischer vom Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (ADBV) verabschiedete sich aus dem Amt mit der Schilderung seines 40-jährigen beruflichen Werdegangs. Er war zunächst auf der Suche nach einem Beruf, der mit Mathematik zu tun hat und kam über ein studienbegleitendes Praktikum zum Vermes­sungswesen. Die erheblichen Veränderungen von der handschriftlichen Datenerfassung bis zur vollständigen Digitalisierung in der Ver­messung sowie die Umgliederung der bayeri­schen Vermessungsämter stellte er in den Mit­telpunkt seines Fachvortrages. Fischer wurde vom Vorsitzenden Heilmann in den Ruhestand verabschiedet.

Bei den Wahlen stimmten die Feldgeschworenen für Erhard Müller (Westheim) als neuen Vorsitzenden, nachdem Franz Heilmann nicht mehr kandidiert hatte. Dem bisherigen Vize folgt Jürgen Chodera (Marktbreit) im Amt nach. Kassenverwalterin und Schriftführerin Gabriele Hack (Großlangheim) wurde im Amt bestätigt. Sie trug der Versammlung den Beschluss des Vorstandes vor, den Mitgliedsbeitrag auf zehn Euro anzuheben. Es gab keine Gegenstimmen.

In Dettelbach wird der 70. Feldgeschworenentag stattfinden

Zu Beisitzern wählte die Versammlung Norbert Dazian, Walter Düll, Harald Geißendörfer, Winfried Königer, Ludwig Meder, Herbert Pfeiffer, Günther Schwab, Helmut Kapp, Siegfried Hummel, Karin Bischoff und Franz Heilmann.

Der neue Vorsitzende Müller stellte die Stadt Dettelbach als Tagungsort für den nächsten, den 70. Feldgeschworenentag vor und verabschiedete seinen Amtsvorgänger Franz Heilmann, der das Amt 2012 von Edgar Graber übernommen hatte.

Ehrungen

60 Jahre: Alfred Höhn, Köhler; Heinrich Hofmann, Abtswind; Karl Linz, Neuses/Sand; Karl Näck, Neuses/Berg; Arnold Sauer, Köhler; Michael Stahl, Neuses/Berg; Georg Weigand, Fröhstockheim.

50 Jahre: Helmuth Bauer, Dimbach; Edgar Düring, Stadelschwarzach; Erich Falkenstein, Brück; Rudolf Fröhlich, Effeldorf; Franz Lösch, Gaibach; Hermann Wägelein, Rüdenhausen.

40 Jahre: Alfred Beck, Mainsondheim; Josef Denninger, Kitzingen; Friedrich Dorsch, Brück; Richard Glaser, Nordheim; Ottmar Grötsch, Dornheim; Joachim Groß, Hoheim; Bernd Heilmann, Schnepfenbach; Otto Hopfengart, Feuerbach; Rainer Kanzinger, Birklingen; Adolf Köberlein, Stadtschwarzach; Ludwig Krämer, Dornheim; Willi Melber, Rödelsee; Gerhard Rabenstein, Markt Herrnsheim; Franz Rauch, Neusetz; Kurt Schlegel, Hüttenheim; Johann Schlosser, Burggrub/Neugrub; Karl Schneider, Greuth; Hans Singer, Dornheim; Benno Then, Sommerach; Josef Troll, Effeldorf; Wilhelm Wolf, Marktsteft.

25 Jahre: Gerhard Brand, Neusetz; Manfred Braun, Nordheim; Ernst Dorsch, Mainstockheim; Michael Dorsch, Iphofen; Otto Dorsch, Willanzheim; Martin Düll, Mainsondheim; Hermann Dumbsky, Volkach; Karlheinz Falk, Unterickelsheim; Bruno Gehring, Effeldorf; Michael Gehring, Bibergau; Dieter Geiling, Schernau; Johannes Hamberger, Obernbreit; Hans Himmelein, Dornheim; Helmut Hühsam, Bimbach; Siegfried Hummel, Geiselwind; Georg Hünerkopf, Geiselwind; Josef Jakob, Sommerach; Georg Kost, Martinsheim; Georg Krämer, Nenzenheim; Günter Lamprecht, Possenheim; Gerhard Martin, Volkach; Siegbert Mauckner, Willanzheim; Alfred Meintzinger, Iffigheim; Michael Menz, Astheim; Rudolf Müller, Tiefenstockheim; Dieter Meyer, Rödelsee; Herbert Nagler, Martinsheim; Wilhelm Ott, Gnötzheim; Frank Pfeuffer, Gnötzheim; Friedrich Popp, Mainstockheim; Friedrich Pröschel, Haidt-Stephansberg; Werner Rössert, Laub; Oskar Saum, Großlangheim; Julius Scheckenbach, Krautheim; Tilmann Scheckenbach, Haidt-Stephansberg; Burkard Scheuring, Hoheim; Helmut Schlegel, Gnötzheim; Hans Martin Schleyer, Repperndorf; Roland Schmalz, Wiesenbronn; Manfred Schmer, Iffigheim; Norbert Schneider, Köhler; Dietmar Schwinn, Järkendorf; Helmut Schuster, Münsterschwarzach; Georg Sendner, Ilmenau; Franz Spannheimer, Hoheim; Rainer Volkamer, Wässerndorf; Gerhard Waldmann, Sickershausen; Hubert Walter, Effeldorf; Georg Weigand, Mönchsondheim; Frank Wintzheimer, Iphofen.

Ernennung zu Ehrensiebenern: Gotthard Abel, Stadelschwarzach; Günter Brand, Westheim; Emil Deppisch, Rödelsee; Michael Dorsch, Iphofen; Edgar Düring, Stadelschwarzach; Richard Glaser, Nordheim; Edgar Graber, Euerfeld; Franz Heilmann, Volkach; Bernd Heilmann, Schnepfenbach; Hermann Höhn, Albertshofen; Hubert Hornung, Gerlachshausen; Günther Köhl, Münsterschwarzach; Karl Kramer, Mainbernheim; Albin Kreis, Reupelsdorf; Thomas Lenz, Kitzingen; Karl Linz, Neuses/Sand; Gerhard Martin, Volkach; Jürgen Mayer, Iphofen; Georg Müller, Geiselwind; Wilfried Münz, Enheim; Christoph Oerter, Repperndorf; Gerhard Rabenstein, Markt Herrnsheim; Alfons Schindler, Järkendorf; Max Schmitt, Willanzheim; Christian Söder, Mainsondheim; Richard Veit, Hellmitzheim; Michael Vogel, Gerlachshausen; Hermann Wägelein, Rüdenhausen; Paul Weid, Wüstenfelden; Johann Weigand, Possenheim; Gerhard Wende, Marktsteft; Wilhelm Wolf, Marktsteft; Georg Ziegler, Neudorf.