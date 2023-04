Der SPD-Ortsverein Iphofen traf sich kürzlich zur Jahreshauptversammlung im Schützenhaus Iphofen. Im Mittelpunkt standen Wahlen und Ehrungen. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der SPD entnommen.

Vorsitzender Jürgen Kößler blickte auf die Aktivitäten des Ortsvereins im vergangenen Jahr zurück und berichtete über aktuelle Themen im Stadtrat. Unter anderem war der Bundestagsabgeordnete Markus Hümpfer in Iphofen zu Besuch, bei dem sich Bürgerinnen und Bürger sowie Mitglieder des Ortsvereins über die Bundespolitik aus erster Hand informieren konnten.

Der Ortsverein war mit Delegierten auf allen Parteitagen von der Kreis- bis zur Landesebene vertreten. Auch am Landesparteitag in Augsburg in drei Wochen nimmt der Vorsitzende, der als Direktkandidat zum Bezirkstag im Stimmkreis Kitzingen antritt, teil. Dort wird das Wahlprogramm der Bayern-SPD verabschiedet.

Im anstehenden Wahlkampf zur Landtags- und Bezirkstagswahl sind Rundgänge zusammen mit der Landtagskandidatin Eva-Maria Weimann in den Stadtteilen geplant, um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Es standen turnusgemäß wieder Neuwahlen des Vorstands an. Als Vorsitzender wurde Jürgen Kößler bestätigt. Als Stellvertreterin und gleichzeitig Schriftführerin wurde Karin Jung gewählt. Kassier bleibt weiterhin Marc-André Behrendt. Die Kassenprüfung übernehmen Carmen Thein und Angela Kößler.

Es konnten auch wieder langjährige Mitglieder geehrt werden: Helen von Hoyningen-Huene (25 Jahre), Marc-André Behrendt (15 Jahre) und Carmen Thein (15 Jahre).