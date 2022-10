Am Samstag zwischen 10.30 bis 11 Uhr wurde am „Puma-Outlet“ in Geiselwind ein dort auf dem Kundenparkplatz abgestellter Ford S-Max durch einen unbekannten Fahrzeug angefahren und im Bereich der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne sich um den Schaden von rund 1500 Euro zu kümmern. Der Parkplatz des Outlet-Centers hat eine Videoüberwachung sodass sich die Polizei Kitzingen von den Aufzeichnungen Hinweise auf das unbekannte Fahrzeug erhofft.

Zwischen Freitag 18.50 Uhr bis Samstag 8.50 Uhr wurde ein in Gaibach im Hirtenweg Höhe der Nummer 11 abgestellter Opel Astra durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren. Der Unfallverursacher fuhr weg. Der Schaden am geparkten Fahrzeug liegt im Bereich der vorderen Stoßstange und wird vom Eigentümer auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Wie der Polizei erst nachträglich gemeldet wurde, hatte bereits am vergangenen Montag zwischen 17 Uhr und 17.50 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz des „Kaufland“ in der Straße Am Dreistock in Kitzingen geparkten schwarzen Skoda angefahren und am hinteren linken Stoßfänger beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Anstoß. Der Schaden an dem geparkten Fahrzeug wird auf 3500 Euro geschätzt.

Hinweise in den fraglichen Fällen an die Polizei Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.

Vorschaubild: © Björn Kohlhepp