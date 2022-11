Am Dienstag, 22. November, lädt der DGB Kreisverband Kitzingen zu einer Diskussionsveranstaltung zum Thema "Die Situation in der Altenpflege" in die Rathaushalle ein. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Ob die Situation der Beschäftigten in der Pflege oder auch die private Pflege zu Hause: Vieles liegt im Argen und große Herausforderungen stehen uns in einer alternden Gesellschaft bevor, schreibt der DGB in seiner Ankündigung. Als Diskussionspartner stehen zur Verfügung: Stefan Kimmel (verdi Würzburg/Aschaffenburg), Stadträtin Astrid Glos und Monika Ulsamer (AOK Pflegeberatung). Die Moderation übernimmt Viktor Grauberger (Regionssekretär DGB Unterfranken).