Der Equal Pay Day am 7. März ist der Tag, der symbolisch den Gehalts- oder Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen markiert. Im Foyer des Landratsamtes Kitzingen finden Interessierte am Equal Pay Day wieder einen Informationsstand. In diesem Jahr lautet das Motto "Die Kunst der gleichen Bezahlung". Die folgenden Informationen sind einer Pressemitteilung des Landratsamtes Kitzingen entnommen.

Die strukturellen Ursachen, die in Kunst und Kultur zu dem eklatanten Gender Pay Gap 2021 von 30 Prozent (Statistisches Bundesamt, 2022) führten, zeigen wie durch ein Vergrößerungsglas die gleichen strukturellen Ursachen, die gesamtgesellschaftlich ergeben, dass Frauen im Schnitt 18 Prozent weniger verdienen. Auch der auf neuer Datenbasis errechnete Gender Pay Gap 2022 von 20 Prozent in Kunst und Kultur liegt über dem branchenübergreifenden Durchschnittswert (Statistisches Bundesamt, 2023) – und ist mit einem Fünftel weniger Lohn weiterhin zu hoch.

Lösungsmöglichkeiten

Unter dem Motto "Die Kunst der gleichen Bezahlung" präsentiert die Equal Pay Day Kampagne Lösungsmöglichkeiten für mehr Lohngerechtigkeit in Kunst und Kultur, die wegweisend für die gesamte Arbeitswelt sind.

Einen Überblick über deutschlandweit laufende Aktionen gibt es unter www.equalpayday.de