Die SPD Kitzingen veranstaltet laut einer Pressemittteilung am Samstag, 29. April, um 14.30 Uhr eine Podiumsdiskussion in der Rathaushalle in Kitzingen zum Thema „Die Energiewende – was bedeutet das für Kitzingen?“.

Als Gesprächspartner zur Verfügung stehen Marek Zelezny, Geschäftsführer der Licht-, Kraft- und Wasserwerke, Josef Ramthun, Geschäftsführer der Frankenguss GmbH, Thomas Leiser, freiberuflicher Ingenieur für KlimaEngineering und Dozent an der Hochschule für Technik in Stuttgart sowie MdB Markus Hümpfer und Eva-Maria Weimann, SPD-Spitzenkandidatin für den Bayerischen Landtag.