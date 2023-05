Zur ersten Buchmesse im Kloster laden die Abtei Münsterschwarzach und der Vier-Türme-Verlag vom 18. bis 21. Mai ein. Bei der außergewöhnlichen Messe werden 13 religiöse und spirituelle Verlage ihr aktuelles Programm vorstellen. Ergänzt wird das Bücherfest in den Messehallen durch Aussteller wie die Klostergoldschmiede und Klostermanufaktur Münsterschwarzach, den Fair-Handel, die Klostergärtnerei, Buch und Kunst im Klosterhof oder das Klangschalen-Center Aschaffenburg.

Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Abtei Münsterschwarzach entnommen: Besondere Highlights sind zahlreiche Veranstaltungen wie Podiumsdiskussionen, Lesungen und Workshops mit Autorinnen und Autoren, die sich über die großen Messetage ziehen. Der Eintritt zur Messe ist frei.

Folgende Verlage und Aussteller haben bereits zugesagt und werden mit eigenen Ständen und Veranstaltungen vertreten sein: Bonifatius, Butzon & Bercker, Claudius, Deutsche Bibelgesellschaft, Echter-Verlag, EOS Klosterverlag von St. Ottilien, Herder, Klosterverlag Maria Laach, Verlag Neue Stadt, Verlag Friedrich Pustet, Tyrolia, Pallotti-Verlag sowie das Klangschalen-Center Aschaffenburg.

"Die großen Lebensfragen, die Frage nach dem Sinn, das ist das, was die Menschen immer mehr suchen – vor allem hier im Kloster. Wir Mönche sind auch auf der Suche und laden die Menschen ein, mit uns auf diese Suche zu gehen", so Abt Michael Reepen OSB zum Hintergrund der Buchmesse.

Gute Gedanken von Pater Anselm Grün

Den Auftakt der Buchmesse machen Pater Anselm Grün und die Band "Sternallee" am Donnerstag, 18. Mai, um 20 Uhr bei Musik und guten Gedanken unter dem Motto "Du Geheimnis zwischen unseren Zeilen" in der Abteikirche.

Die Ausstellungshalle öffnet am Freitag, 19. Mai, um 11 Uhr ihre Tore. Am Nachmittag können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Buchhandel und Verlagen auf Fachbesucher-Workshops Spannendes zur Entstehung und Vermarktung von Büchern erfahren. Vorträge und Lesungen mit Pater Anselm Grün, Hsin-Ju Wu, Carola Stein und Frank Berzbach stehen allen Besuchern offen.

Bücher von den Autoren signieren lassen

Am Samstag, 20. Mai, ist die Ausstellungshalle bereits ab 10 Uhr geöffnet. Über den ganzen Tag können Besucherinnen und Besucher Autorinnen und Autoren der verschiedenen Verlage bei Lesungen und Vorträgen live erleben und Bücher signieren lassen. Ergänzt wird die Buchmesse im Kloster durch ein Rahmenprogramm der Abtei Münsterschwarzach.

Kunstausstellungen von Pater Meinrad Dufner und Pater Zacharias Heyes mit Themenführungen zeigen die Kreativität des Klosters. Und für Kinder öffnet Bruder Thomas-Morus Bertram seinen Kloster-Streichelzoo.

Höhepunkt am Samstag ist eine Begegnung mit dem bekannten Autor Navid Kermani in der Abteikirche Münsterschwarzach. Begleitet wird er von der Pianistin Pi-hsien Chen und Manos Tsangaris an der Percussion.

Weitere Informationen unter www.muensterschwarzacher-buechertage.de