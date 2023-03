Die Mitgliederzahl im CSU Ortsverband Wiesentheid steigt, das Interesse an gemeinsamer, kommunaler Politik im Ortsverband ist auch nach dem Corona-Modus präsenter denn je und bei den Verantwortlichen gibt es gute Ideen, um die Zukunft noch näher an den Menschen rund um Wiesentheid zu gestalten.

Matthias Lorey, der 31-jährige alte und neue Vorsitzende des Ortsverbandes freute sich über das große Interesse an der Jahreshauptversammlung. Von den aktuell 69 Mitgliederinnen und Mitglieder waren fast die Hälfte gekommen. Beim Blick zurück erwähnte Lorey neben dem Neujahrsgespräch über eine energieautarke Gemeinde den diesjährigen Ascherdonnerstag, an dem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder Wiesentheid besuchte. Als Verband vor Ort habe man sich hier stark eingebracht. Es sei eine gelungene Veranstaltung mit knapp 1000 Besucherinnen und Besuchern gewesen.

Den Dialog suchen

Für die Zukunft ist der Weg für Lorey und den Ortsverband ganz klar: Man will in der Gemeinde präsent sein und den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern aktiv suchen. "Wir wollen noch greifbarer für die Menschen sein." Deshalb stellt man die Öffentlichkeitsarbeit klar in den Fokus, lässt die Veranstaltung "Bürgerdialog" wieder aufleben und wird vierteljährlich den "Wiesentheider CSU-Stammtisch" organisieren.

Darüber hinaus läuft aktuell eine Evaluierung bei allen Mitgliedern, wie die Arbeit des Ortsverbandes gesehen wird, was gut läuft, wo Verbesserungen gewünscht werden. Mit diesem direkten Feedback könne man dann noch besser auf Wünsche eingehen, Probleme anpacken, Lösungen suchen und einfach noch ein Stück näher am Menschen sein, so Lorey. Er geht gestärkt mit dem einstimmigen Votum der Mitglieder in seine zweite Amtszeit als Vorsitzender. Die weiteren Wahlergebnisse: Stellvertretende Vorsitzende sind Maria Stadtelmeyer-Limbacher, Otto Hünnerkopf und Werner Knaier. Als Schatzmeister fungiert Arnulf Haubenreich, als Schriftführer Roland Keller. Zu Beisitzerinnen und Beisitzern wurden Helma Schug, Michael Lorey, Burkard Müller, Gerhard Fehlbaum, Stefan Freund, Jürgen Gonetz, Georg Stürmer, Dominik Berthel gewählt. Kassenprüfer sind Raimund Ruppert und Barbara Knaier.

Einen Blick in die aktuelle Gemeinderatspolitik gab der stellvertretende Vorsitzende und Gemeinderat Otto Hünnerkopf. Er sprach dabei Themen an wie die Stagnation im sozialen Wohnungsbau, das Mammutprojekt Entlastungsstraße und den Hochwasserschutz. Sei es auch nicht immer leicht für eine Oppositionsfraktion, so sei doch das oberste Ziel die offene Kommunikation aller Fraktionen im Gemeinderat und das gemeinsame Vorankommen, so Hünnerkopf.

Treue seit 55 Jahren

26 Mitglieder wurden bei den Ehrungen ausgezeichnet. Eine Persönlichkeit ragte hier heraus. Georg Enders, ein engagierter Wiesentheider Bürger, Urgestein und Ehrenmitglied der CSU bekam eine besondere Auszeichnung. Der 92-jährige wurde für 55 Jahre Mitgliedschaft geehrt und erntete von der ganzen Versammlung größten Respekt.

Weitere Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft: 55 Jahre: Georg Endres;

50 Jahre: Gerhard Fehlbaum, Hiltraud Peppert, Raimund Ruppert, Otto Hünnerkopf und Josef Wilms;

40 Jahre: Roland Keller;

30 Jahre: Andreas Balogh, Rainer Deglmann, Werner Knaier und Robert Großkopf;

25 Jahre: Hans-Jürgen Ebel, Monika Schilling, Michael Lorey, Wolfgang Lurati, Marc Müller, Horst Pröschel, Harald Wagner, Peter Weierich, Stefan Freund, Harald Klinger, Ingrid Klinger, Gerhard Preißner, Helga Ruppert, Günter Seitz und Maria Stadtelmeyer-Limbacher