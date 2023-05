Ein paar Scheiben Brot, Wurst, Käse, dazu vielleicht eine Gewürzgurke oder ein Radieschen. Eine typische Brotzeit, wie sie in vielen Familien schon seit Generationen regelmäßig auf den Tisch kommt. In den vergangenen Jahren hat die Brotzeit an Beliebtheit gewonnen. Auch Gästen wird sie gerne serviert, und das Angebot ist deutlich vielfältiger geworden. Dass damit nicht unbedingt ein viel größerer Zeitaufwand einher gehen muss, wurde beim BBV-Kochkurs "Brotzeit" in Kitzingen deutlich.

Etwas mehr als 20 Frauen haben sich in der Schulküche des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen eingefunden, um sich bei Ernährungsfachfrau Monika Hegwein über neue Rezepte zu informieren und diese auch gleich auszuprobieren. Die Nachfrage ist groß, alle sechs Kurse waren schnell ausgebucht. Im September wird sie das Angebot deshalb wiederholen.

"Bei uns wird einmal am Tag Brotzeit gemacht", sagt Martina Hümmer aus Altenschönbach. "Aber auch, wenn Gäste kommen." Gemeinsam mit Steffi Fehd macht sie an diesem Nachmittag Laugenbrezeln. Die kommen bei Gästen gut an und auch bei Kindern, die vielleicht nicht so probierfreudig sind. Brezeln sind nicht ganz einfach, der Teig darf nicht zu großporig sein, die Färbung muss stimmen, die Lauge ist "tricky".

Wie sich Lauge herstellen lässt

Monika Hegwein rät zu vierprozentiger Natriumhydroxidlösung. Die kann man sich in der Apotheke mischen lassen, weiß Martina Hümmer. Alternativ kann man die Lauge selbst mit Natron herstellen. "Vorsicht, das schäumt", sagt Monika Hegwein dazu. Die Lauge sollte nicht zu heiß sein, die Brezeln nicht zu kurz, aber auch nicht zu lange eingetaucht werden, damit Aussehen und Geschmack später passen. 30 Sekunden stehen in Hegweins Rezept.

Es sind diese kleinen Tipps, die zum Gelingen der Gerichte und zum entspannten Arbeiten bei der Zubereitung beitragen und die von den Teilnehmern sehr geschätzt werden. Julia Schubert ist wie viele andere schon mehrfach bei Hegweins Kursen gewesen.

Wie man bei Feiern punktet

Als "typischer Brotzeitesser" freut sie sich über die neuen Rezepte wie den Winzerkäse-Aufstrich, den sie gerade herstellt. "Mit Aufstrichen kann man bei Geburtstagsfeiern immer punkten", weiß auch Eva-Maria Sponsel aus Kleinlangheim. "Und die sind schnell gemacht."

Tatsächlich zaubern die Teilnehmer innerhalb kürzester Zeit ganz verschiedene kalte und warme Köstlichkeiten. Vom Drei-Minuten-Brot über Brötchen, Aufstriche, herzhafte Feierabend-Muffins und Räucherlachsrolle bis zum leckeren Salat. Das Fazit bei der anschließenden gemeinsamen Verkostung: Das kommt demnächst auch daheim auf den Tisch.

Leckeres zur Brotzeit Ernährungsfachfrau Monika Hegwein bietet den BBV-Brotzeit-Kurs aufgrund der großen Nachfrage im Herbst noch einmal an. Wer nicht so lange warten möchte, kann schon mal diese Rezepte ausprobieren: Winzerkäs-Aufstrich: 1/2 Bund Frühlingszwiebeln, 2 Scheiben roher Schinken, 1 EL Rapsöl, 5 Walnüsse, 200g Frischkäse, Zitronensaft, Salz, Pfeffer. Zubereitung: Frühlingszwiebeln in feine Röllchen schneiden, Schinken in Würfel und die Walnüsse in Stücke schneiden und in einer Pfanne im heißen Rapsöl anschwitzen. Auskühlen lassen. Die abgekühlte Masse mit dem Frischkäse vermengen und mit den Gewürzen abschmecken. Durchziehen lassen. Herzhafte Feierabend-Muffins: Zutaten für den Teig: 200g Mehl, 2 TL Backpulver, 100g Quark, 70ml Milch, 5 EL Öl, 1 TL Salz, 24 Muffin-Förmchen. Für den Guss: 300g Schmand, 1 Ei, 100g geriebenen würzigen Käse, 1 EL Paprika Edelsüß, Salz, Pfeffer, Oregano. Für den Belag: 2 kleine Paprikaschoten rot und gelb, 1/2 Stange Lauch, 1 kleine Zwiebel, Öl zum Braten, 50g getrocknete Tomaten in Öl, 100g Schinken oder Salami. Zubereitung: Alle Teigzutaten mit dem Knethaken verkneten, dann auf einem Backbrett eventuell mit noch etwas Mehl zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Ausrollen und für 24 Muffin-Formen Teig ausradeln und in die Förmchen legen. Für den Belag Paprika und Lauch putzen und waschen, Zwiebeln schälen, alles klein schneiden unn in der Pfanne mit etwas Öl andünsten, abkühlen lassen. Die getrockneten Tomaten abtropfen lassen, in Stücke schneiden, zum Gemüse geben. Gekochten Schinken oder Salami würfeln und untermischen. Die Gusszutaten miteinander verquirlen und zum Gemüse geben. Die Masse in die Förmchen verteilen. Backzeit 20 bis 25 Minuten bei 180 Grad. Die Muffins können warm und kalt gegessen werden und eignen sich gut zum Mitnehmen. Räucherlachsrolle: Zutaten: 450g Blattspinat, 8 Eier, 400g Frischkäse, 1/2 Zitrone, 1/2 Bund Dill, etwas Salz, Pfeffer und Muskat, 300g geräucherte Lachsscheiben. Zubereitung: Spinat auftauen lassen. Backofen auf 200 Grad Ober/Unterhitze vorheizen. Eier trennen. Eigelbe mit 1 Prise Muskat, Salz, Pfeffer und ausgedrücktem Spinat mischen und pürieren. Eiweiße mit einer Prise Salz steif schlagen und locker unter die Spinatmasse heben. Blech mit Backpapier auslegen, Spinatmasse dünn darauf streichen, bei 200 Grad 10-12 Minuten backen. Backpapier abziehen, die Spinatrolle mit einem Küchentuch abdecken und auskühlen lassen. Inzwischen Dill fein schneiden (man kann auch getrockneten verwenden), mit Frischkäse, Zitronensaft und Zitronenschale verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Masse auf den Boden streichen, mit Lachs belegen und von der Längsseite her fest einrollen. Kalt stellen. Mit einem scharfen Messer in dünne Scheiben schneiden. Dazu Baguette und Sahnemeerrettich reichen. Quelle: Monika Hegwein

.