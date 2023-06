Streng genommen geht er ja jetzt, am 21. Juni, erst los, aber man kann schon sagen: Dieser Kitzinger Sommer hat was. Drei Konzerte gab es am Mainufer schon – groß für Kitzinger Verhältnisse, klein für die Verhältnisse der Rock- und Popmusikbranche, und doch genau die richtige Größe. Wer da war, ob mit Ticket oder als Zaungast, dem hat es gefallen. Als Nächstes steht das Kitzinger Weinfest ins Haus. Auch wieder am Main, nur auf der Stadt-Seite.

Am Fluss lässt es sich wunderbar feiern, das Ambiente ist schön und schließlich wurden die Mainufer-Bereiche vor Jahren umgestaltet, damit sich die Menschen dort gerne aufhalten. Dass der Fluss den Schall je nach Windrichtung und -stärke ganz schön weit trägt, hat Vor- und Nachteile. Mancher fühlte sich belästigt und hat in den Sozialen Medien über "den Lärm" an den letzten Wochenenden geschimpft. Viele aber haben sich an der Musik erfreut, die in ihren heimischen Garten drang. Sehen wir es doch so: Wer neben einer Hauptstraße oder der Bahnstrecke wohnt, neben einem Biergarten, an einem Sportplatz oder neben einer Schule, bei dem ist es auch nicht immer und rund um die Uhr still. Zum Leben gehört nun mal, dass auch gelebt wird. Und haben wir uns nicht drei Jahre lang gewünscht, dass wieder was los ist?

Wer es beschaulicher mag, der kann ja jetzt schon an die "stade Zeit", an Weihnachten, denken. Ein halbes Jahr ist es noch hin, und da sind erste Überlegungen zu passenden Geschenken durchaus angebracht. Oder man geht einfach auf Weihnachtsfeier. Gern schon an diesem Samstag.

Weihnachtsfeier am 24. Juni

Wer wissen will, was los ist in den nächsten Tagen, klickt sich ja gern durch Veranstaltungskalender. Die Stadt Kitzingen hat natürlich einen auf ihrer Seite. Und da ist es angekündigt, für Samstag, 24. Juni, zwischen der öffentlichen Stadtführung um 11 Uhr und dem Promenadenweinfest um 18 Uhr: "Wir warten aufs Christkind". Der Kleintierzuchtverein lädt ein zur vorweihnachtlichen Feier , um 17 Uhr. "Bummeln Sie bei weihnachtlicher Musik über unser Vereinsgelände", steht da. Auch der Nikolaus werde kommen.

Wer stutzt, schaut auf die Vereinshomepage, um sich rückzuversichern. Und siehe da: gleicher Tag, gleiche Veranstaltung, nur schon um 16 Uhr. Angekündigt wird ein "kleiner Weihnachtsmarkt mit Plätzchen, Bratwurstkipfli, Glühwein on the Rocks, Eistee und Bastelartikeln". Sogar Lebkuchen soll es laut Stadt-Homepage geben. Damit sind die Kleintierzüchter selbst den großen Supermarktketten voraus. Wenn die dann im August mit den Dingern kommen, winkt Kitzingen gelangweilt ab.